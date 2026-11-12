Junqueras defiende que la receta de ERC es construir mayorías amplias y no "repartir sillas"

TARRAGONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que la recepta del seu partit "no és ser una sopa de lletres de partits polítics, no és repartir cadires", sinó construir majories àmplies, sòlides i estables, amb agents econòmics i socials, empreses i sindicats, representants del món de l'educació, la salut i entitats culturals i esportives.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en l'acte d'inici de la campanya electoral, que els republicans han arrencat a Tarragona, i en el qual també hi ha participat el cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián; la secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany; el candidat d'ERC al Senat Francesc-Marc Àlvaro, i la candidata al Congrés per Tarragona, Norma Pujol.
Junqueras ha reivindicat el projecte republicà, davant d'una possible majoria de PP i Vox, i enfront d'un PSC que "no s'ho creu, arrossega els peus, li fa mandra, mai no s'ho pren seriosament, no té el mínim d'ambició necessària per defensar el país".
També ha assenyalat que Junts "no serveix" perquè són irresponsables, després del que els ha retret retardar l'aprovació de la Llei d'Amnistia i no donar suport al nou model de finançament.
Ha criticat que els de Míriam Nogueras diguin que estan al mig, en no posicionar-se obertament contra PP i Vox: "Si ERC està a Catalunya, Vox deu estar una mica més enllà d'Austràlia, i els que estan al mig estan perduts en algun lloc de l'Oceà Índic. I si cal, ja els anirem a rescatar, però mentrestant, que no molestin".
El líder republicà també ha retret la "deixadesa" dels Comuns, als quals ha acusat de no fer cap proposta útil per a Catalunya i no impulsar res concret, i ha afegit que les úniques propostes que han tirat endavant en habitatge a Barcelona han estat d'Alamany i la gent d'ERC a l'Ajuntament.
D'OBEDIÈNCIA CATALANA
Alamany també ha assegurat que, davant d'una majoria de PP i Vox, a ERC no seran "mai els del mig", i ha subratllat que els republicans són d'obediència catalana i defensaran els interessos de Catalunya.
Ha cridat a defensar-se davant de la dreta i l'extrema dreta, que exigeixen trobar solucions individuals sense haver fet mai sacrificis: "Aquells que no han treballat en la seva punyetera vida, aquells que no saben què és arribar a final de mes, donen lliçons. Aquells que trepitgen moqueta, que han anat sempre a escoles elitistes, que tenen cognoms compostos".
La número dos d'ERC ha acusat el PSC de sotmetre's al PSOE quan arriben al Congrés i de dir que defensen la classe mitjana i treballadora "sense lluitar pel país, sense ambició nacional".