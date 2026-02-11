Publicat 11/02/2026 17:51

Junqueras defensa la vaga del col·lectiu de professors: "És el més mal remunerat d'Espanya"

Archivo - El líder d'ERC, Oriol Junqueras
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat les reivindicacions de la vaga dels professors catalans: "El col·lectiu de docents a Catalunya és el més mal remunerat d'Espanya".

En un missatge a X aquest dimecres, el dirigent republicà ha assegurat que les necessitats del món educatiu català "són enormes" i ha mostrat el seu suport a la mobilització.

"Per aquest motiu i per a la millora de l'educació, avui hem sortit al carrer arreu a donar suport a les mobilitzacions dels docents i les seves reivindicacions", ha destacat.

