Junqueras defensa la vaga del col·lectiu de professors: "És el més mal remunerat d'Espanya"

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat les reivindicacions de la vaga dels professors catalans: "El col·lectiu de docents a Catalunya és el més mal remunerat d'Espanya".
En un missatge a X aquest dimecres, el dirigent republicà ha assegurat que les necessitats del món educatiu català "són enormes" i ha mostrat el seu suport a la mobilització.
"Per aquest motiu i per a la millora de l'educació, avui hem sortit al carrer arreu a donar suport a les mobilitzacions dels docents i les seves reivindicacions", ha destacat.