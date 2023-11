Junqueras defensa que la resolució de conflictes polítics "inclou sempre" el dret a votar

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dissabte des d'Irlanda que la resolució democràtica de conflictes polítics "inclou sempre, de manera necessària, el dret a votar".

A l'Ard Fheis, el congrés anual del partit nacionalista irlandès Sinn Féin, Junqueras ha afirmat que són els ciutadans d'"els pobles" els que han de decidir amb els seus vots el seu propi futur.

Junqueras ha manifestat que "quan una societat s'expressa de manera reiterada de forma democràtica i pacífica, reivindicant el seu dret a decidir el seu futur, és obligació del conjunt de les institucions permetre fer aquest referèndum".

Ha parlat dels moviments independentistes del Quebec, Irlanda i Montenegro, i ha assegurat que si la Unió Europea va fixar condicions per al referèndum a Montenegro, també "ha de ser possible per a Catalunya, per a Euskal Herria i per a tots els pobles del món".

Junqueras ha exposat les similituds entre ERC i el Sinn Féin, igual que "Catalunya i Irlanda també comparteixen altres coses" com que, segons ell, són economies obertes capaces d'exportar i d'atreure inversions.