Junqueras defensa que "no sobra ningú" i defineix com amics els signants del manifest

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dimecres que dins el partit "no sobra ningú" i ha definit com amics seus els signants del manifest intern que demanava dur a terme una renovació general de la cúpula dirigent.

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha assegurat sentir-se interpel·lat en part pel manifest, tot i que creu que l'important és que el conjunt de la militància se senti interpel·lada pel seu contingut.

"La gent que signa aquest manifest, tots ells amics meus, hem fet moltes coses plegats. Coses extraordinàries, fins i tot un referèndum com el de l'1-O. Són amics meus. Vull que tots tinguin un paper rellevant, que tots ajudin. No sobra ningú", ha sostingut.

En preguntar-li pel paper de la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha assegurat que és amiga seva, que l'estima i admira molt i que se sent orgullós de la feina que ha fet, sobretot "en l'àmbit de la lluita antirepressiva".

SUMAR I SER GENEROSOS

Segons Junqueras, a ERC hi continua faltant gent perquè "el camí és el de sumar, incloure, acollir i ser generós, no el d'excloure ni apartar".

Així, s'ha mostrat obert a treballar per sumar com, a parer seu, tenen l'obligació de fer tots els militants per enfortir la formació.

"No és una qüestió de noms, de qui, és una qüestió de quins projectes som i volem ser, de com ens volem explicar i que la gent ens percebi", ha precisat Junqueras en preguntar-li si, malgrat tot, es presentarà novament per presidir el partit en el pròxim congrés.

Després d'assegurar que és un error entrar en un debat de noms, ha explicat que va dimitir de la presidència d'ERC per assumir responsabilitats i per poder parlar i escoltar el conjunt de la militància "en condicions d'igual a igual".

TRIBUNAL SUPREM

Sobre si li han ofert ser candidat a la presidència de la Generalitat en comptes de presidir ERC, ha apuntat que l'aplicació de la llei d'amnistia depèn del Tribunal Suprem (TS), que ha assegurat que no els té "gaire simpatia".

"Imaginar que el Suprem ho posarà fàcil crec que és d'una innocència molt gran. El Suprem ho posarà molt difícil. Segurament estem parlant de molts mesos, i fins i tot d'alguns anys", ha relatat Junqueras, que ha demanat no donar per fet coses que probablement, en la seva opinió, trigaran molt a passar.

També ha defensat que els debats a ERC s'han de fer en els òrgans interns del partit i no en els mitjans de comunicació: "Els draps, siguin bruts o nets, sempre és millor rentar-los i estendre'ls a casa".

"Ho hauríem de fer amb maduresa, ordre, generositat i voluntat de sumar. Estic convençut que és millor fer-ho internament, on toca", ha resolt.