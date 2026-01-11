Junqueras defensa l'acord de finançament: "Estarem a anys llum d'on estàvem"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Es mostra convençut que "tothom actuarà amb responsabilitat"
BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat l'acord de finançament aconseguit pel seu partit i el Govern: "És un model nou, nou del tot, perquè estarem a anys llum d'on estàvem fins ara", ha reivindicat.
Així s'ha expressat en una entrevista concedida al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha dit que Catalunya dependrà "més de si mateixa i menys de les transferències de l'Estat" i, segons ell, aquests són elements singulars que no tindran altres comunitats autònomes.
A més, ha recordat que si no s'aprova aquest nou model "4.700 milions d'euros no arribaran a les butxaques de les famílies catalanes".
"Segur que Catalunya es mereix sempre més. I, a més, seria just. Clar que sí. Però insisteixo, necessitem un model que puguin votar també totes aquestes forces polítiques", ha explicat.
Segons Junqueras la negociació ha estat a punt de trencar-se "moltes vegades" perquè, diu, la negociació era molt difícil en punts com la ordinalitat.
Ha assegurat que aquest model comporta "una reducció important" del dèficit fiscal i afirma que si alguna força política és capaç de convèncer a la resta de reduir-ho més ERC donaria el seu suport.
SUPORTS
Sobre els suports per treure endavant aquest nou model i, preguntat per la posició de Junts, ha dit que són respectuosos amb la posició de tots els partits i reconeix que per aconseguir l'aprovació "no pot fallar cap".
"Estem convençuts que tothom actuarà amb responsabilitat", ha exposat, i ha insistit que la votació servirà per decidir si els recursos van a Catalunya sel's queda el Ministeri d'Hisenda, textualment.
RECAPTACIÓ DE L'IRPF
Sobre la recaptació de l'IRPF, ha assegurat que Catalunya "recaptarà el 100%" i el 78,5% en el cas de l'IVA, i ha dit que el Govern estarà preparat per fer-ho en un futur.
En aquest sentit, ha afegit que el 78,5% de l'IVA s'hauria d'acordar en una reunió bilateral amb el Govern quan s'aprovi el nou model i respecte a l'IRPF ha dit que es concretarà "quan els dos governs vulguin iniciar una negociació pressupostària. Si no, no hi haurà negociació".
Ha matisat que això no vol dir que ERC no vulgui uns pressupostos: "Nosaltres volem pressuposats. Volem que totes les institucions tinguin pressuposats. Perquè entenem que els reptes que s'enfronten a la societat catalana són molt importants. I que quantes més eines tinguem, millor".
PROTESTES AGRICULTORS
Sobre les protestes dels agricultors catalans contra l'acord entre la UE i Mercosur ha destacat que si Catalunya té més recursos "es podran posar els recursos al seu servei".
"Qui ha batallat més per defensar als agricultors del nostre país som nosaltres, i ho continuarem fent. I els nous recursos es notaran", ha assenyalat.