Junqueras defensa "fer tot el possible" per treure el PSC del Govern si no compleix compromisos

Diu que està "encantant" que Puigdemont pugui continuar al capdavant de Junts



BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS - 9

L'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha defensat "fer tot el possible" perquè el PSC no estigui al Govern si no compleix amb els seus compromisos, i ha negat la possibilitat que els republicans puguin entrar a l'Executiu català en una eventual coalició.

"El que ha de fer el Partit Socialista és complir. Si no compleix, haurem de fer tot el possible perquè no estigui al Govern", ha destacat Junqueras en una entrevista publicada aquest diumenge pel diari 'Ara', recollida per Europa Press.

Quant a l'Ajuntament de Barcelona, ha instat el PSC a fer una oferta per a una possible entrada d'ERC a l'executiu municipal, i ha afegit que, si l'oferta "no val la pena", es mantindran en l'oposició.

Preguntat si es planteja que puguin entrar a l'executiva d'ERC membres d'altres candidatures que es disputen la direcció republicana en el congrés del partit el 30 de novembre, ha dit que "el futur passa per intentar fer coses conjuntament amb gent que ha estat en totes les candidatures".

LIDERATGE DE PUIGDEMONT

Respecte al pròxim congrés de Junts, Junqueras s'ha mostrat "encantat" que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, continuï al capdavant de la formació.

"Està bé que persones que hagin fet coses rellevants tinguin l'oportunitat de continuar-les fent. La qüestió clau no és si continua o no continua al capdavant de Junts, sinó per fer què?", s'ha preguntat.

Ha afegit que les persones que van liderar el procés el 2017 poden continuar en política, una qüestió que, en les seves paraules, l'han de decidir les militàncies d'ERC, Junts, la CUP o de qualsevol altre partit en cada cas.