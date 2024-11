Junqueras defensa que ERC entri al Govern si és per resoldre "grans problemes" de Catalunya

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha defensat que el seu partit entri al Govern si és per afrontar "els grans reptes" que té Catalunya i que, si no, hauria de continuar en l'oposició.

"Nosaltres no entrarem al Govern només pel fet ser-hi. Nosaltres només entrarem en governs que serveixin per ajudar la gent", ha remarcat en una entrevista aquest diumenge a 'Público Catalunya', recollida per Europa Press.

Junqueras ha remarcat que hi ha formacions polítiques amb les quals és difícil afrontar els reptes de Catalunya perquè "senzillament no volen fer-ho", i ha instat els partits que sí que hi són que compleixin els pactes als quals han arribat, textualment.

CONFIA POC EN L'AMNISTIA

Preguntat sobre l'aplicació de la llei d'amnistia, ha dit que confien molt poc en els jutges del Tribunal Suprem, i ha apuntat que segurament no es podrà presentar a la presidència de la Generalitat ara com ara per la inhabilitació que encara li pesa per les conseqüències judicials del procés.

"Aquells que no volen que em presenti poden estar tranquils, perquè de moment va per llarg. I aquells que pensin que potser estaria bé que em pugui presentar, hauran d'aprendre a tenir paciència", ha subratllat, recordant que està inhabilitat fins al 2031.

Amb això, ha subratllat que a ERC hi ha "persones molt preparades que es poden guanyar la confiança d'amplies majories" a Catalunya, i que hauran de presentar, en les seves paraules, a qui sigui millor sempre, tant si hi ha inhabilitacions com si no.

L'expresident dels republicans lidera una de les tres candidatures que es disputaran la direcció del partit el pròxim 30 de novembre.