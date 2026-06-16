Junqueras defensa la continuïtat del Govern central per "tancar carpetes fonamentals" per a Catalunya

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat la continuïtat del govern de Pedro Sánchez per "tancar carpetes fonamentals per a Catalunya", tot i que ha qualificat l'executiu de feble i ha assegurat que és per culpa del PSOE.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en un missatge a X recollit per Europa Press, després que el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, hagi subratllat que la continuïtat o no del govern de Sánchez depèn del que pugui aprovar perquè "aguantar per res és una ximpleria".
Junqueras ha sostingut que els partits catalans haurien d'"estar focalitzats a fer que el país aprofiti l'oportunitat i no anar acompanyats del PP i Vox perquè quan arribin a La Moncloa tornin a governar contra Catalunya".
Tots dos dirigents republicans s'han pronunciat així després de les propostes que han registrat el PP i Junts per votar dijous l'exigència al president Pedro Sánchez que dissolgui les Corts i convoqui eleccions generals.
El PSOE i Sumar han unit els seus vots a la Mesa del Congrés per impedir que es votin en el ple de dijous aquestes esmenes del PP i Junts.