Publicat 16/06/2026 17:24

Junqueras defensa la continuïtat del Govern central per "tancar carpetes fonamentals" per a Catalunya

Archivo - El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat la continuïtat del govern de Pedro Sánchez per "tancar carpetes fonamentals per a Catalunya", tot i que ha qualificat l'executiu de feble i ha assegurat que és per culpa del PSOE.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en un missatge a X recollit per Europa Press, després que el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, hagi subratllat que la continuïtat o no del govern de Sánchez depèn del que pugui aprovar perquè "aguantar per res és una ximpleria".

Junqueras ha sostingut que els partits catalans haurien d'"estar focalitzats a fer que el país aprofiti l'oportunitat i no anar acompanyats del PP i Vox perquè quan arribin a La Moncloa tornin a governar contra Catalunya".

Tots dos dirigents republicans s'han pronunciat així després de les propostes que han registrat el PP i Junts per votar dijous l'exigència al president Pedro Sánchez que dissolgui les Corts i convoqui eleccions generals.

El PSOE i Sumar han unit els seus vots a la Mesa del Congrés per impedir que es votin en el ple de dijous aquestes esmenes del PP i Junts.

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