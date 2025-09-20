Junqueras defensa assumir més competències perquè Catalunya aconsegueixi la "plenitud nacional"

BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dissabte que Catalunya assumeixi més competències per aconseguir la "plenitud nacional" perquè així serà més fàcil construir una república nova i per a tots, ha dit.
En l'obertura del Consell Nacional, ha destacat que el partit "batalla cada dia en àmbits decisius" i ha citat la reducció de deute, un nou model de finançament i la millora en infraestructures, tant a Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies com a l'Aeroport de Barcelona.
"Des de Catalunya som capaços de prendre millors decisions", ha dit, i ha defensat que cal un model de gobernança per al conjunt de les infraestructures.
També creu que en alguns àmbits s'estan "encarrilant" algunes solucions, mitjançant la negociació amb el Govern de la Generalitat, però ha criticat que la incompetència de l'Estat genera dificultats, textualment.
"Catalunya necessita i mereix prendre aquestes decisions", ha insistit, i ha celebrat el suport de sindicats i patronals a la proposta de finançament singular.