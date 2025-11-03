Junqueras critica que Mazón no convoqui eleccions: "Ni dimitint, Mazón ha estat a l'altura"

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat que el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, no hagi convocat eleccions després de dimitir: "Ni dimitint, Mazón ha estat a l'altura del dolor que ha causat a la societat valenciana".
En un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press, el dirigent republicà ha reclamat que dissolgui el seu executiu i convoqui eleccions un any després de la dana que es va emportar la vida de 229 persones.
Junqueras ha criticat que "intentar mantenir-se com a diputat és no reconèixer la seva responsabilitat política", i ha afegit que aquesta maniobra mostra el menyspreu del PP i Vox cap a les víctimes i el conjunt del poble valencià.