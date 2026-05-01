Junqueras critica que Junts hagi posat "pals a les rodes" al Consorci d'Inversions

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat que Junts hagi posat "pals a les rodes" i hagi fet descarrilar el Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya, en votar en contra de tramitar la proposició de llei d'ERC al Congrés per crear-ho.
En declaracions aquest divendres abans de la manifestació de l'1 de Maig a Barcelona, Junqueras també ha censurat les amenaces que el diputat de Vox al Parlament Alberto Tarradas va fer aquest dijous contra la diputada republicana Najat Driouech.
"Als que protagonitzen aquests atacs se'ls va jutjar a Nuremberg i la democràcia els va derrotar i els tornarà a derrotar", ha subratllat Junqueras.