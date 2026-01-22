Junqueras critica els qui donen "lliçons de gestió" després de no reprendre's el servei de Rodalies

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat "el govern d'aquells que donen lliçons de gestió" després de no haver-se reprès aquest dijous el servei de Rodalies a Catalunya malgrat haver-se anunciat que així seria.
"Més de 400.000 ciutadans estan ara sense alternativa. El govern d'aquells que donen lliçons de gestió queda ara retratat", ha assegurat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per això, considera imprescindible avançar "cap a la governança de Rodalies", i afegeix que lluiten cada dia perquè això sigui possible.