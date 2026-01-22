Publicat 22/01/2026 10:54

Junqueras critica els qui donen "lliçons de gestió" després de no reprendre's el servei de Rodalies

Archivo - El líder d'ERC, Oriol Junqueras
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat "el govern d'aquells que donen lliçons de gestió" després de no haver-se reprès aquest dijous el servei de Rodalies a Catalunya malgrat haver-se anunciat que així seria.

"Més de 400.000 ciutadans estan ara sense alternativa. El govern d'aquells que donen lliçons de gestió queda ara retratat", ha assegurat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Per això, considera imprescindible avançar "cap a la governança de Rodalies", i afegeix que lluiten cada dia perquè això sigui possible.

Contador

Contingut patrocinat