Junqueras critica la "deixadesa de l'Estat" a Rodalies i reclama el traspàs del servei

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat aquest dimecres "la no inversió i la deixadesa de l'Estat" en el servei de Rodalies i ha reclamat el traspàs del servei a Catalunya després de la suspensió de tota la circulació de la xarxa per l'accident a Gelida (Barcelona).
"Els accidents provocats per causes naturals són incontrolables, però la no inversió, la deixadesa de l'Estat en el servei de Rodalies a Catalunya és el que fa que avui tot el servei s'aturi per por, desconfiança i incapacitat de la mateixa companyia" per garantir la seguretat a treballadors i usuaris, ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.
En aquest sentit, ha assegurat que el traspàs de Rodalies "és una necessitat de país, l'única solució sobre la taula" per millorar la infraestructura i un servei que considera clau per a la vida dels catalans.