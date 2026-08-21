Junqueras critica la batalla partidista sobre Ceuta: "El més urgent és que el drama s'aturi"

UCE - JOSEP MARIA MONTANER
BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat la batalla partidista que considera que s'està produint per la crisi migratòria de Ceuta: "El més urgent és que el drama s'aturi", ha subratllat.
Així s'ha pronunciat en declaracions aquest divendres després de realitzar una classe magistral sobre la Guerra de Successió i els Decrets de Nova Planta en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (França).
"El fet que mori gent i que això sembli irrellevant i que hagi partits polítics que prefereixen tirar-se els plats pel cap en lloc de parlar de la catàstrofe humana que representa la mort de dotzenes i dotzenes de persones o l'abandó de centenars de menors, és un escàndol des de tots els punts de vista", ha afirmat Junqueras.
Ha assegurat que, al mateix temps, els governs tenen l'obligació de vetllar per les seves fronteres, de vetllar pel control de pas, i ha instat al Govern espanyol a "fer la seva feina" en aquest sentit.
Preguntat per si Catalunya està preparada per tenir 10 milions d'habitants, el dirigent republicà ha respost que actualment "és evident que no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya tingui molts més habitants dels quals ja té, tenint en compte les moltes limitacions a les quals s'enfronta el país i la societat".
Junqueras també s'ha tornat a mostrar favorable al fet que Catalunya assumeixi les competències d'immigració: "Per això som independentistes, quantes més competències millor".
DESCARTA PACTES AMB ALIANÇA CATALANA
En ser preguntat per si considera, com uns altres líders independentistes, que amb Aliança Catalana (AC) no es pot fer la independència, el republicà ha respost que "no es pot fer res bé ni seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat".
Per Junqueras, "l'odi és incompatible, sobretot l'odi dirigit al teu propi país i la teva pròpia societat, amb la construcció d'un futur compartit".
A més, ha confirmat la seva assistència a la manifestació unitària independentista de la Diada de l'11 de setembre a Barcelona: "Anirem a tot arreu", i ha recordat que l'any passat la pluja li va impedir acudir.