Junqueras crida a la unitat d'ERC: "Hi ha moltes més coses que ens uneixen que les que ens separen"

Sobre si Militància Decidim contempla refer la llista: "Estem disposats a tot"

BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat de Militància Decidim a la reelecció, Oriol Junqueras, que en el congrés del partit de dissabte va rebre el 48,3% dels suports, ha cridat a la unitat d'ERC de cara a la segona volta: "Hi ha moltes més coses que ens uneixen que les que ens separen".

En una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, s'ha adreçat a tots els militants del partit republicà i els ha demanat que no s'oblidin de tot allò que uneix les candidatures i que posin fil a l'agulla "per fer possible tot allò" que volen.

Així mateix, ha convidat tothom a adherir-se a la "voluntat majoritària" que, a parer seu, representa Militància Decidim, que vol fer d'Esquerra un partit gran, útil i capaç d'interpel·lar la societat per assolir els grans reptes que plantegen, en les seves paraules.

"Per no ser crossa de cap partit el que necessitem és ser prou grans com perquè siguin els altres partits els que s'hagin de plantejar si volen pactar amb nosaltres", ha assenyalat Junqueras, en considerar que aquesta és la qüestió, textualment, realment rellevant.

"DISPOSATS A TOT"

En preguntar-li si proposaran a Foc Nou que s'integri en la seva llista, ha reiterat que parlaran "amb tothom" i ha afirmat que està segur que hi haurà espais per escoltar tothom.

A més a més, sobre si la seva candidatura contempla refer la llista, ha assegurat que estan "disposats a tot" per reconstruir tantes coses com calgui, en les seves paraules.

"Jo no descarto res de res que sigui útil al nostre país. No descarto res, és clar que no", ha respost respecte a anunciar un pacte en els pròxims 15 dies, abans de celebrar-se la segona volta de la votació.

"FORÇA EXTRAORDINÀRIA"

El líder independentista ha celebrat haver "aconseguit acumular una força extraordinària" durant els mesos previs a la celebració del congrés, i ha assenyalat que ara intentaran mobilitzar tota la gent que els ha dit que volen que guanyi Militància Decidim, però consideraven bé repartir el vot.

D'altra banda, ha reivindicat haver rebut el 48,3% dels suports quan, a parer seu, era tan difícil aconseguir més d'un 50% dels vots --fet que hauria evitat una segona volta--, ja que hi va haver prop d'un 80% de participació i l'"abstenció al final va actuar com una quarta candidatura".

També ha recordat que l'última vegada que es van postular quatre candidatures per liderar el partit, la que va guanyar va rebre el 37% dels vots i ningú no li va discutir la legitimitat, textualment, però atesa la nova normativa miraran de pactar "amb l'abstenció, amb els de Foc Nou i amb tothom".