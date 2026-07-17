Junqueras crida Junts a aprovar el nou sistema de finançament i els PGE

MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha fet aquest divendres una crida a Junts per recompondre la majoria de la investidura i aprofitar el tram final de la legislatura per aprovar el nou model de finançament autonòmic, la condonació del deute català i els pressupostos generals de l'Estat del 2007, sempre, això sí, que no siguin "alguna cosa més que una campanya publicitària del Govern central".
Aquest és un dels missatges que ha enviat Junqueras durant la seva intervenció en el Nueva Economía Fórum, a Madrid, l'endemà que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi avalat la llei d'amnistia.
En aquest context, Junqueras ha avisat Junts que és "extremadament frívol flirtejar amb un moció de censura o una qüestió de confiança" obviant el "risc que representen el PP i Vox per a la democràcia liberal, la convivència territorial i els drets socials".
A parer seu, no s'aconsegueix "defensar Catalunya" ni amb "discursos maximalistes" ni "desertant o difuminant-se", com creu que fan sovint els diputats i ministres del PSC i els Comuns, sinó "ajudant a construir solucions i sent útils per frenar el populisme d'extrema dreta".
RESPOSTES CONCRETES, NO MAXIMALISMES
Per això ha instat la majoria de la investidura a "donar respostes concretes i reals" a la gent acordant la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), el nou sistema de finançament i uns nous comptes públics, que serien els primers de la legislatura.
"Conformem una majoria que permeti conquerir totes aquestes qüestions", ha exhortat, després d'incidir que per fer-ho cal el concurs de tots els partits que van donar suport a Sánchez per arribar a La Moncloa. "No ens podem permetre el luxe de prescindir de cap d'ells, tots els imprescindibles, si no, no ens traurem de sobre el deute", ha recalcat.
Així, ha garantit que ERC ajudarà a que l'administració general de l'Estat tingui "els millors comptes possibles". "Però perquè això sigui possible el Govern espanyol s'ho ha de creure. Si l'operació pressupostos és alguna cosa més que una campanya publicitària, aquí hi serem, exigents i dialogants perquè el nostre lema no ha estat mai 'com pitjor, millor'", ha assegurat parafrasejant l'expresident Mariano Rajoy.