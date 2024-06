Junqueras creu que no es podrà presentar a una repetició electoral

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras no creu que es pugui presentar a unes futures eleccions catalanes ni tampoc a una hipotètica repetició electoral si no hi ha acord per presidir la Generalitat, ja que dubta que el Tribunal Suprem (TS) li apliqui la llei d'amnistia: "Jo no puc presentar-me. Vista l'experiència, el Tribunal Suprem no m'ho posarà fàcil".

En una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha augurat que el TS li posarà "tots els pals a les rodes que pugui i tots els obstacles que pugui" com ha fet sempre, en les seves paraules.

Ha recordat que la inhabilitació continua afectant els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, i ha opinat que "cap d'aquestes persones, durant molt temps, tindrà la possibilitat d'estar habilitat per presentar-se a unes eleccions".

També ha afegit que si bé els inhabilitats poden plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), aquest tipus de recursos "triguen molt": segons les seves dades, en algun cas han arribat als 13 anys fins a fer-se efectius.

"Crec que està bé que tothom en sigui conscient perquè, si no, de vegades hi ha gent que fa especulacions que no s'aguanten per enlloc", ha apuntat el líder independentista.