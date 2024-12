Junqueras creu que "no cal esperar un any" per prendre decisions sobre l'acord PSC-ERC

Exigeix al PSC que inclogui en els pressupostos del 2025 tot el que ha acordat amb ERC

BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest divendres que "no cal esperar un any" per prendre decisions sobre l'acord que van tancar republicans i socialistes per investir el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha demanat al PSC que compleixi els seus compromisos.

"No cal esperar un any, ja veurem molt abans si s'ha complert o no s'ha complert. Ni tenim pressa per signar acords insuficients ni tenim paciència per esperar tant de temps", ha expressat Junqueras en una roda de premsa a Barcelona.

En referència implícita a la proposta que va llançar 'Foc Nou' per fer una consulta interna vinculant sobre l'acord PSC-ERC abans que el pacte compleixi un any, Junqueras ha reiterat que, fins que els socialistes no compleixin el que van pactar amb els republicans, ERC no hauria de signar cap acord més.

Amb això, Junqueras ha exigit que els pròxims pressupostos de la Generalitat recullin tot el que han acordat amb ERC si el Govern vol el suport dels republicans: "Uns pressupostos, per ser bons, han d'incorporar tot el que ja s'han compromès a complir".

CONTACTES "DISCRETS" AMB 'FOC NOU'

Preguntat sobre les converses amb 'Foc Nou', que va quedar tercera en la primera volta del congrés d'ERC la setmana passada, Junqueras ha subratllat la necessitat de mantenir diàlegs "discrets", i ha reiterat que les propostes de les dues llistes s'assemblen molt, textualment.

Com a punts de coincidència amb 'Foc Nou', ha citat acabar amb qualsevol estructura B dins del partit i forçar el PSC que compleixin tot els pactes.

Així mateix, s'ha mostrat disposat a fer debats cara a cara amb el candidat de 'Nova Esquerra Nacional' a presidir ERC, l'exalcade de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs: "Hi ha diversos mitjans que han demanat poder celebrar debats. Que em citin i jo m'hi presento, no pateixin que no hi faltaré".

La llista de Junqueras va aconseguir el 48,3% dels suports de la militància d'ERC la setmana passada en la primera volta del congrés de l'organització, seguida per 'Nova Esquerra Nacional' (35,3%), amb qui es disputa la segona volta, i 'Foc Nou' (12,6%), que va quedar fora del procés congressual.