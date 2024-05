Junqueras creu que hauria estat "una desproporció enorme" que Sánchez dimitís

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, creu que hauria estat "una desproporció enorme" que el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, dimitís per la denúncia presentada per l'organització Manos Limpias contra la seva dona, Begoña Gómez, en al·legar que la democràcia "es defensa no retirant-se" sinó defensant les causes en les quals es creu.

"Em sembla que hi ha una desproporció enorme entre la causa aparent i la conseqüència que es pot produir. Entre una denúncia i una dimissió crec que hi ha una desproporció enorme", ha dit el líder d'ERC en una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, minuts abans de l'anunci de Sánchez de mantenir-se al capdavant del Govern d'Espanya.

Per Junqueras, és "impossible" que algú dimiteixi només "perquè li presenten una denúncia", a més de no ser habitual per a un responsable polític. També ha recordat que ell mateix va patir "situacions tremendament més difícils" i que no se li ha ocorregut abandonar les seves responsabilitats, sinó que més aviat el va fer tenir una "convicció amb més orgull" al servei dels ciutadans.

"La democràcia es defensa no renunciant, no retirant-te, no dimitint, sinó defensant la teva causa i la causa que suposadament estàs convençut que has de defensar", ha prosseguit, per després instar "els demòcrates espanyols" a plantejar-se en algun moment "una reforma rellevant de la justícia i d'un sistema judicial que admet denúncies falses".