Junqueras creu que ERC no està dividida i que la militància vol "reconstruir" el partit

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, que va rebre el 48,3% dels vots en la primera volta del congrés dels republicans, ha defensat que el seu partit no està dividit, i ha previst que la majoria de la militància republicana treballarà amb la voluntat de "reconstruir" l'organització.

En una entrevista aquest diumenge al 'Diari Ara' a sis dies de la segona volta del congrés de la formació, recollida per Europa Press, Junqueras ha assegurat que des de la seva candidatura assumeixen la responsabilitat de reconstruir la formació "no només com un deure, sinó amb entusiasme".

Sobre les negociacions pressupostàries a Catalunya i a Madrid, ha reivindicat que ERC no hauria de tancar pactes nous amb els socialistes si no compleixen els anteriors, i ha exigit que els comptes públics adoptin tot el que han acordat fins ara entre les dues formacions, posant com a exemples la condonació del FLA i el finançament singular.