Junqueras creu que els Comuns i ERC representen "coses molt diferents" i defensa el pacte amb Podem

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dimecres que el pacte per fer un front comú de les esquerres per a les eleccions del 29N no era possible perquè els Comuns i ERC representen "coses molt diferents" i ha defensat el pacte republicà amb Podem perquè fa que la formación morada no es presenti a Catalunya.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press ha explicat que la diferència que qualifica de colossal entre els Comuns i Podem és que els segons no es presenten i demanen el vot per ERC: "Si la gent es presenta i demana el vot per Esquerra Republicana, gairebé a ningú li direm que no".
Ha apuntat que el pacte amb la formació morada inclou que hi haurà cinc persones de Podem, una d'elles una regidora de l'Ajuntament de Sabadell (Barceloba) en posició "de gairebé ser electa", i que figuren com a independents a la llista republicana.
RELACIÓ AMB RUFIÁN
Preguntat per la seva relació amb el candidat d'ERC per Barcelona, Gabriel Rufián, ha expressat que és bona i que en cap moment ha tingut dubtes que l'exportaveu al Congrés no es presentés sota les sigles republicanes.
Ha apuntat que hi ha dos actes de la candidata de Podem, Irene Montero, i Rufián a Barcelona sense les sigles de tots dos partits: "Forma part de la lògica d'un partit polític, que és Podem, que no es presenta a Catalunya i que demana el vot per Esquerra Republicana. Està bé".