Junqueras confirma el 'sí' d'ERC als decrets d'habitatge però els veu "insuficients"

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha confirmat el vot favorable del seu partit als dos decrets d'habitatge aprovats aquest dimarts pel Govern central i que es votaran divendres al Congrés, però ha assegurat que són "clarament insuficients perquè haurien d'anar molt més enllà".
En unes declaracions aquest dimecres al Parlament, el dirigent republicà ha sostingut que els decrets "haurien de garantir les condicions necessàries per a la construcció d'habitatge, la rehabilitació d'habitatge i la millora del transport públic", però ha confirmat el seu vot a favor per intentar resoldre les urgències en matèria d'habitatge.
Junqueras ha lamentat que les mesures recollides en el decret "no van a l'arrel de la qüestió", que per ell seria augmentar l'oferta d'habitatge, garantir que es construeixi habitatge i facilitar la rehabilitació, que fins i tot considera més important que la construcció.
"És més ràpida, és més immediata, és més capil·lar i arriba més de pressa arreu, afecta el conjunt del territori i també té un efecte positiu en la transferència i generació de riquesa, perquè permet la participació de molts autònoms i petites empreses", ha destacat.
Preguntat per la proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, de compra d'habitatges a mig fer entre la Generalitat i persones més grans de 40 anys, Junqueras ha respost que troba bé totes les propostes sobre habitatge, però ha insistit que li semblen "clarament insuficients", després d'insistir a fer una política efectiva de construcció i rehabilitació massiva d'habitatges.
Sobre el discurs d'Illa en el debat de política general aquest dimarts, Junqueras l'ha acusat d'oblidar-se que "a Catalunya li falten eines i recursos", i ha afegit que intentar governar Catalunya sense ambició sempre aboca a una gestió clarament insuficient.
També li ha retret que s'oblidi de parlar "de mestres, professors, alumnes, famílies, personal mèdic i d'infermeria, auxiliars de centres sanitaris, de molts altres treballadors públics, com els bombers", a més dels treballadors, autònoms i empresaris catalans.