Junqueras sobre la condemna al fiscal general: "Perquè és injusta no és sorprenent"

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha referit aquest dissabte a la condemna del Tribunal Suprem al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, afirmant que "justament perquè és injusta no és sorprenent".
"El que seria sorprenent seria que el Tribunal Suprem prengués decisions justes, i això nosaltres ho hem explicat en infinitat d'ocasions", ha dit durant el Consell Nacional d'ERC a la seu del partit a Barcelona.
Ha criticat que el tribunal condemnés a "100 anys de presó una sèrie de persones per celebrar un referèndum", malgrat que Junqueras considera que els referèndums i la seva celebració no estan contemplats en el Codi Penal i que per això no són delicte.
"Hem vist com el Tribunal Suprem obviava una reforma del Codi Penal i la supressió del delicte de sedició i mantenia íntegrament la pena, com si aquell Codi Penal no s'hagués reformat", ha insistit.
Segons Junqueras, es constata cada dia que "el franquisme, que és la versió espanyola del feixisme internacional, perviu en molts dels òrgans de poder de l'Estat" i ha afegit que, no obstant això, hi ha una part de la política catalana que sembla oblidar-ho.
"CONSTRUIR MAJORIES"
Ha criticat als qui arriben a la política a "protegir els interessos dels de sempre" i als qui volen passar pàgina perquè el poble de Catalunya renunciï a decidir sobre el seu futur, ha dit.
"I uns altres que han vingut per dividir la societat catalana, per afeblir la nostra nació, per condemnar a la nostra pàtria a no trobar una sortida i fan el joc cada dia als interessos més foscos de l'estat espanyol", ha afegit.
Ha remarcat que l'objectiu d'ERC és el contrari i que es basa a "construir majories republicanes, majories d'esquerres, majories independentistes" perquè Catalunya avanci en àmbits com el finançament i la mobilitat.
Sobre el finançament ha dit que ha de servir per a un "millor sistema educatiu, millors escoles i també millor sistema sanitari, millors hospitals i millors centres d'assistència primària", i ha reclamat que Catalunya pugui recaptar els seus impostos per posar-los al servei de la gent.