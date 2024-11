Junqueras citarà les altres candidatures per a un "projecte compartit" si guanya el congrés d'ERC

Alamany afirma que està en joc que ERC sigui un partit gran o "una cosa residual o friqui"

MATARÓ (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

L'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha promès aquest dissabte que, si guanya el congrés del partit del pròxim 30 de novembre, convocarà el mateix dia les altres candidatures per "construir un projecte compartit".

"El 30 a la nit convocarem les altres candidatures a reunir-nos per parlar, per construir un projecte compartit, un projecte de partit i un projecte de país", ha anunciat en l'acte central de la seva candidatura 'Militància Decidim' per liderar el partit després del congrés del pròxim dissabte, a la TecnoCampus de Mataró (Barcelona).

Així mateix, ha demanat a les altres candidatures que posin "el mateix esperit, la mateixa fraternitat, la mateixa convicció" que ells posaran, de la qual cosa Junqueras està segur que serà així.

Amb això, Junqueras ha aprofitat per dirigir-se a aquells que formen part de la resta de les llistes: "Heu de saber que nosaltres som dels vostres, que us volem junts ara, el 30 de novembre, l'1 de desembre i en les eleccions que vindran".

En aquest sentit, ha cridat a donar suport a la seva candidatura de cara a les eleccions del 2027 "per aixecar les llistes municipals" en tot el territori i ha reivindicat que la llibertat i la igualtat només es poden conquistar des de, textualment, una fraternitat sincera.

ALAMANY REIVINDICA UN PARTIT "GRAN I DIVERS"

La candidata de 'Militància Decidim' a secretària general, Elisenda Alamany, ha remarcat que dissabte vinent està en joc el "ser un partit gran i divers o un partit petit".

"Ens juguem tenir un discurs que connecti amb la majoria del país o només un discurs i unes polítiques dirigides a pocs i convençuts; o encara pitjor, ser una cosa residual o friqui", ha avisat.

Per Alamany, al congrés ha de quedar "molt clar qui aixeca ERC", cosa que segons ella no pot esperar, i també a qui s'encarrega la missió de tornar a fer d'ERC un partit, en les seves paraules, sense complexos.

RUFIÁN: ODI INTERN "CIRCUMSTANCIAL"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat que "l'odi intern és circumstancial" i que els republicans simplement estan passant una mala època, que possiblement ERC ja hagi viscut abans un context similar i hagi sobreviscut a això, en les seves paraules.

"Tinc un somni, que és tenir un país, tenir un partit que se sembli molt més al poble que a Versalles", ha clamat, alhora que ha descrit que el seu somni passa per una presidència de Junqueras.

ELENA INSTA A RECUPERAR LA "FRATERNITAT"

L'exconseller de la Generalitat Joan Ignasi Elena ha assegurat que des de 'Militància Decidim' no volen guanyar perquè ningú perdi, sinó per "cosir i recosir" ERC i per recuperar una cosa que, segons ell, mai haurien d'haver perdut: la fraternitat interna, apunta.

"Com dimonis volem que vingui ningú a la nostra organització si dins no hi ha la més mínima fraternitat entre els uns i els altres?", ha suggerit, alhora que ha defensat que no caigui ningú més de la xarxa perquè, en les seves paraules, massa gent s'ha perdut.

Per la seva banda, l'exconsellera de la Generalitat Ester Capella ha reiterat que "no val errar" i ha defensat que qui ha de liderar el partit és 'Militància Decidim', amb Junqueras i Alamany al capdavant.

"Som un partit que no pot excloure ningú, i menys totes aquelles persones que han estat clau de les victòries recents d'ERC i que hi volen ser", ha sostingut.