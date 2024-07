Junqueras i cinc militants d'ERC demanen aclarir la polèmica pels cartells de Maragall

Lamenten que són "uns fets que malmeten la reputació de les sigles d'ERC"

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras, l'exconseller Bernat Solé i els militants republicans Helena Solà, Bàrbara Lligadas, Norma Pujol i Marc Puigtió han demanat aclarir la polèmica pels cartells difamatoris contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, l'exlíder republicà a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, i la malaltia d'Alzheimer.

Ho han dit en un article signat conjuntament a 'La Vanguardia' aquest dimecres, recollit per Europa Press, en el qual han lamentat el cas dels cartells a l'interior del partit: "Uns fets que ens indignen profundament i que malmeten la reputació de les sigles d'ERC".

Per ells, una cosa és que durant les campanyes electorals s'organitzi l'activisme a través de les xarxes per mobilitzar l'electorat "i una altra molt diferent és que males praxis ocultes superin els límits de l'ètica republicana".

"Condemnem de manera radical qualsevol funcionament (al marge dels òrgans de control i de la transparència que exigim) d'estructures paral·leles i plenipotenciàries, amb caràcter permanent i recursos il·limitats, per generar campanyes en contra de rivals externs, o que fins i tot, poden ser companys de partit", afegeixen.

Han afirmat que estan convençuts, en les seves paraules, que ni la secretària general del partit, Marta Rovira, ni la majoria de l'executiva d'ERC estava al cas d'aquestes activitats, i consideren que "qualsevol dimissió o expedient via exprés no pot substituir el coneixement de la veritat".

"ARRIBAR AL FONS"

A més a més, veuen necessari "arribar al fons de les responsabilitats d'aquestes actuacions indignes" i han expressat confiança amb la independència i rigor de la comissió de garanties del partit i també amb les investigacions internes.

"Per salut democràtica, per la confiança que ens mereixem totes les dones i homes que estimem ERC, per Catalunya i els Països Catalans, amb la certesa que la democràcia sempre guanya i que fent pinya ho aconseguirem", han resolt.