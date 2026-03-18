Junqueras celebra la retirada dels pressupostos catalans

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat que el Govern retiri una proposta de pressupostos que ha qualificat d'unilateral i insuficient i sense el consens necessari, i ha avisat: "No renunciem a res, ho volem tot".
En una roda de premsa aquest dimecres, després de l'acord del PSC i ERC perquè el Govern retiri el projecte de llei de pressupostos 2026 per guanyar temps i continuar negociant, Junqueras ha sostingut que l'IRPF serà una "condició molt important" en la negociació dels comptes, tot i que ha evitat respondre si serà una línia vermella.
Ha insistit que ERC vol aprovar uns bons comptes dins els acords d'investidura, per la qual cosa això "inclou la recaptació de l'IRPF", preguntat sobre per què no apareix explícitament aquesta qüestió en el comunicat conjunt del PSC i ERC sobre la retirada dels comptes.
"Nosaltres què volem? Negociar els millors pressupostos possibles, en les millors condicions possibles, aconseguint el màxim per a Catalunya, el màxim en termes de recursos, d'eines, de competències. L'IRPF és una d'aquestes eines, és una d'aquestes competències. N'hi ha moltes altres", ha subratllat el dirigent republicà.
EL GOVERN "NO ES DEIXAVA ACOMPANYAR"
Ha assenyalat que si el Govern vol uns bons comptes, trobarà la manera de demostrar-ho, i ha instat l'executiu català a trobar la manera d'aprovar-los: "Si aquesta vegada es deixen acompanyar, millor. Fins ara no es deixaven acompanyar, ara sembla que sí", ha afirmat en relació amb la decisió de l'executiu de Salvador Illa de presentar els comptes sense tenir lligat el suport d'ERC.
Preguntat per si negociaran de manera paral·lela els comptes i l'IRPF o si l'IRPF serà una condició per poder començar negociacions pressupostàries, com fins ara, Junqueras ha respost: "ERC ho negociarà tot en paral·lel, en conjunt, barrejat, separat, fins i tot per dalt, per baix, tot, ho negociarem tot".
També ha destacat que estan disposats a donar suport a un suplement de crèdit per "compensar l'increment de preus" i respondre a l'escenari internacional, i ha detallat que aquest suplement estarà dotat amb entre 5.000 i 6.000 milions d'euros.
Ha sostingut que és difícil precisar aquesta xifra perquè hi pot haver "alguna qüestió d'especial emergència que calgui resoldre immediatíssimament i que no pot esperar a una bona negociació de pressupostos", en al·lusió a la guerra al Pròxim Orient i a les seves eventuals conseqüències econòmiques.
NEGOCIACIÓ "DES DEL PRINCIPI"
Junqueras ha afirmat que fins ara no es donaven les condicions per iniciar una negociació, després d'acusar el PSC d'imposar uns comptes a ERC, presentant-los sense consensuar-los: "Celebrem que el Govern digui que està disposat a iniciar una negociació pressupostària des del principi i no imposar una determinada proposta", ha afegit.
Ha instat l'executiu català a presentar una "proposta alternativa" a la recaptació de l'IRPF i ERC l'avaluarà, i ha afegit que no podran donar suport a uns comptes que no aportin coses útils per a Catalunya, i això inclou, segons ell, la recaptació de l'IRPF.
"Batallarem amb el Govern espanyol per intentar aconseguir la recaptació de l'IRPF. Batallarem cada dia, cada dia, cada dia, com hem fet fins ara. I farem valer la força que tinguem a cada moment. Si cal, no aprovant uns pressupostos", ha afirmat Junqueras, que ha insistit que el Govern també hauria d'ajudar ERC.