BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat l'aplicació de la llei d'amnistia per part del Tribunal Suprem (TS) a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont: "Meravellós, és el que toca, és el que és just".
En unes declaracions aquest dilluns, ha assegurat que "les condemnes de presó, els exilis i la repressió són una injustícia manifesta, han estat una injustícia durant molts anys", i ha qualificat de positiu tot el que la justícia pugui restaurar.
"Nosaltres ho celebrem amb entusiasme i ens n'alegrem moltíssim", ha destacat Junqueras, després que el TS hagi decidit aplicar l'amnistia a Puigdemont i també als exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.