Junqueras celebra l'amnistia a l'exconseller Bernat Solé però afirma que "no repara la injustícia"

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat l'amnistia aplicada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a l'exconseller d'exteriors Bernat Solé per la seva participació en l'1-O, encara que ha dit que "no repara la injustícia ni restitueix els drets vulnerats per la repressió".
En un missatge a X recollit per Europa Press aquest dissabte ha afirmat que "la lluita per la llibertat i els drets de totes les persones represaliades continua".
Solé va ser condemnat a un any d'inhabilitació especial i a una multa de 16.000 euros, i el TSJC, segons es va conèixer aquest divendres, argumenta que la Llei d'Amnistia preveu l'extinció de la responsabilitat penal, però no contempla la revisió de la sentència ni la reinversió de la multa imposada.