Junqueras celebra que 3Cat s'incorpori a la UER: "Ens situa on sempre hauríem d'haver estat"

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat l'anunci aquest dijous que la Unió Europea de Radiodifusió (EBU-UER) hagi aprovat l'entrada de 3Cat en l'organització com a membre auxiliar: "Ens situa on sempre hauríem d'haver estat, i a partir d'ara hi serem".
El líder republicà ho ha considerat un gran pas per als mitjans de comunicació públics catalans: "La gent de TV3 i de Catalunya Ràdio estarà al costat dels de la BBC, els de France TV, els de la RAI o els de la Deutsche Welle", ha valorat en una atenció als mitjans.
Preguntat per la incorporació com a membre auxiliar, ha dit que no implica la participació, per exemple, en el concurs d'Eurovisió, però que és més important el que s'aconsegueix que no "si es canta a Eurovisió o no", tot i que no renuncien a aconseguir-ho en el futur.
"Mai renunciem a res i, per tant, segur que acabarem cantant a Eurovisió si cal i, si no, farem Eurovisió nosaltres sols", ha afegit.
3Cat s'incorporarà com a membre auxiliar, una nova categoria que permet que, per primera vegada, una corporació que no té abast estatal entri a la UER, i s'ha produït gràcies a un canvi en els estatuts.