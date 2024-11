Junqueras, Bassa i Romeva (ERC) recorren al TC per exigir l'aplicació de l'amnistia

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Les defenses de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i els exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva han presentat un recurs al Tribunal Constitucional (TC) en què demanen empara per la no aplicació de la llei d'amnistia a la condemna per malversació que el Tribunal Suprem (TS) manté.

Així mateix, han demanat l'aixecament cautelar de la inhabilitació per exercir un càrrec públic, segons informa aquest dimarts el partit en un comunicat.

En els escrits, els advocats critiquen l'actuació del TS, ja que a parer seu consideren que s'aparta del principi de legalitat i "ho fa amb conseqüències gravíssimes sobre els drets dels tres polítics".

En aquest sentit, consideren que tan sols el legislador democràtic té legitimitat per dictar la llei i que no correspon als jutges "donar sentit a la norma" i asseguren que la seva interpretació de la malversació traspassa els límits de la funció judicial.

"Mai una interpretació de la llei pot portar a la seva derogació", han recordat, alhora que han al·ludit al vot d'una de les magistrades del TS que, segons ells, aprofundeix en aquesta idea.

AIXECAR LA INHABILITACIÓ

Per això, han demanat mesures cautelars per a l'aixecament de la pena d'inhabilitació per exercir un càrrec públic.

La defensa de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, ha lamentat que el TS té la voluntat de "mantenir la pena d'inhabilitació absoluta costi el que costi", mentre que la defensa de Bassa, liderada per Mariano Bergés, remarca que la "forçada interpretació que fa el TS" impedeix a l'exconsellera exercir els seus drets de participació política.