Junqueras avisa Sánchez sobre el fet que l'autodeterminació és "imprescindible" a més de l'amnistia

Entén que Urkullu plantegi reinterpretar la Constitució



BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit el PSOE que el seu suport a una investidura del president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, implica l'amnistia als implicats en l'1-O però, després, també l'autodeterminació.

"Plantejar la qüestió d'un referèndum d'autodeterminació, les condicions en les quals s'ha de fer aquest referèndum, és imprescindible", ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' aquest diumenge, recollida per Europa Press.

Per això ha avisat que l'amnistia "no és el punt final de res, sinó el punt inicial. Sense amnistia no hi ha una condició d'igualtat en la negociació".

Per ell, l'amnistia és "condició necessària per començar a resoldre un conflicte que inclou necessàriament el dret a decidir" dels catalans.

"És rellevant que la qüestió del dret a decidir estigui present en la taula de negociació política" entre els governs central i català, ha insistit.

Respecte a si hi haurà president del Govern central o repetició d'eleccions, ha contestat que el que és important és preguntar al PSOE "si impedirà que hi hagi una majoria progressista o voldrà donar una nova oportunitat a la dreta i a l'extrema dreta".

Junqueras ha reivindicat "coses que la majoria de la societat catalana considera que són justes" i ha citat com a exemples l'amnistia, el dret a decidir dels catalans i abordar Rodalies i el finançament.

OPTAR O NO LA GENERALITAT

En referència a si ell es presentaria a la Presidència de la Generalitat si hi hagués amnistia, ha afirmat que no es planteja "res més" que intentar ajudar Catalunya en tot el que pugui.

"No tinc cap urgència ni cap interès personal més enllà de l'interès en què pugui establir el conjunt de la nostra societat", ha afegit.

JUNTS I ERC

En ser preguntat per si Junts practica la confrontació amb l'Estat, ha respost: "Celebrem que altres forces independentistes, en aquest cas Junts, se sumin a l'estratègia de forçar l'Estat espanyol a negociar".

Quant a si hi ha una competència Junts-ERC per qui treu més rèdit d'una negociació amb Sánchez, ho ha negat des del punt de vista d'ERC: "Tant de bo aquest risc que vostè apunta no existeixi per part de ningú", ha afegit en la seva contestació.

PP I JUNTS

També s'ha referit al fet que Junts i PP puguin negociar en la cursa cap a una investidura: "Que cadascú negociï amb qui vulgui. Nosaltres aquesta temptació no la tenim".

"Entenc que altres formacions que històricament s'han entès en moltes ocasions tinguin més facilitat, incentius o interès a dialogar, parlar o negociar", ha dit.

URKULLU I LA CONSTITUCIÓ

Sobre la proposta del lehendakari, Iñigo Urkullu, de reinterpretar la Constitució, ha dit: "Entenem que aquells que disposen de concert econòmic i de moltes eines rellevants, que malauradament nosaltres no tenim, estableixin un marc de negociació".

"Per nosaltres es queda petit, curt. És comprensible i legítim que tinguem un marc de referència diferent, més ambiciós", ha afegit.