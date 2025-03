Junqueras avisa el PSOE que si no compleix els acords "no només no tindrà pressupostos el 2025", sinó tampoc el 2026

MADRID 18 març (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit el PSOE que si no compleix els acords assolits en les investidures de Pedro Sánchez i Salvador Illa "no només" no donaran suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2025, sinó que tampoc no s'asseuran a parlar dels del 2026.

"Estic convençut que el Partit Socialista entendrà la bondat de complir amb els acords, perquè si no, no només no tindrà pressupostos el 2025, sinó que no tindrà cap opció de tenir-los el 2026", ha afirmat en una entrevista a 'La Hora de la 1' de TVE, recollida per Europa Press.

Junqueras ha posat d'exemple el servei de trens de Rodalies i Mitja Distància a Catalunya, que ha qualificat de "catastròfic". "Si vostès visquessin a Catalunya, ho sabrien i en serien conscients", ha afirmat, després d'exigir a l'executiu espanyol mesures urgents per millorar la qualitat del servei ferroviari.

"IMPOSSIBLE" QUE HI HAGI NOUS ACORDS SENSE COMPLIR ELS SIGNATS

També ha fet referència al model de finançament autonòmic, el qual ha recordat que està "caducat des de fa més d'una dècada" per la manca de voluntat tant del PSOE com del PP, i que en la seva opinió té un "impacte colossal" en les polítiques socials com l'educació o la sanitat.

Finalment, el líder d'ERC ha insistit que el PSOE ha de complir els seus compromisos si vol aconseguir nous pactes, si bé que ho faci "no implica que necessàriament hi hagi d'haver nous acords". "El que sí que és evident és que si no compleix els acords als quals ha arribat, és impossible que hi hagi nous acords", ha conclòs.