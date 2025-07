Junqueras avisa el PSOE: "No volem que el PP i Vox governin, però la prioritat és Catalunya"

Veu inviable l'aliança d'esquerra de Rufián: les generals no són les europees i falten suports

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit el PSOE que ha de complir els seus acords: "No volem que el PP i Vox governin, però la prioritat és Catalunya" i defensar els seus interessos.

"En la defensa d'aquests interessos cal que el PSOE compleixi amb els seus acords i que sigui ambiciós", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press, encara que ha afegit que també hi ha aspectes positius, com l'acord de Rodalies.

No desitja un govern PP-Vox perquè sap "com se les gasten", però ha insistit que el PSOE ha de millorar moltes coses: "En les que li queden per millorar, intentarem acompanyar; nosaltres i espero que tota la majoria perquè, si no, no hi ha manera d'avançar".

PGE 2026

Sobre la negociació dels pressupostos 2026, ha dit que volen els millors comptes públics possibles, però que no seran les millors "sense un bon model de finançament ni un bon model de recaptació tributària" perquè llavors faltaran molts recursos.

Quant a la proposta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'anar a les eleccions generals amb un espai plurinacional d'esquerres, ha considerat que "allò que és possible en les eleccions europees és molt més difícil en unes espanyoles" perquè són dos models electorals completament diferents.

A més caldria el suport de Bildu, BNG o Podem, "i no el té perquè s'han desmarcat d'aquesta proposta", però, sigui com sigui, afegeix que qualsevol decisió sobre coalicions la prendrà la militància d'ERC a través del seu Consell Nacional.

FINANÇAMENT: "DECEBEDOR"

Ha titllat de francament decebedor l'acord Estat-Generalitat sobre finançament, que "només es resol si es respecta el principi d'ordinalitat".

A més, veu una falta d'autonomia per l'Agència Tributària de Catalunya i falta de concrecions sobre la recaptació de l'IRPF, i assegura que Catalunya està en condicions d'administrar els seus impostos.