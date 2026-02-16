Junqueras avisa que ERC s'hi oposarà si el Govern escurça les baixes "sense resoldre les llistes d'espera"

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que la seva formació s'oposarà a la mesura anunciada per la Conselleria de Salut d'optimitzar la durada dels processos de baixa si això suposa "escurçar les baixes sense resoldre les llistes d'espera i enviant a treballar algú que està malalt i que ni tan sols li han fet la prova diagnòstica que correspon o sense haver donat el tractament que correspon".
En una roda de premsa aquest dilluns, ha afirmat que si el Govern sospita que alguna baixa es tramita com no correspon, "ha de tenir altres eines" per abordar aquesta situació.
Junqueras ha afegit que si l'executiu català no té aquesta sospita, no hauria d'actuar "fent semblar que la té", després de preguntar-se si el Govern està dient que els metges no fan bé la seva feina.
Preguntat per com valora el missatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, després de reincorporar-se, Junqueras ha assenyalat que és "normal" que es comprometi a abordar els problemes d'infraestructures, com Rodalies, i ha afegit que ho haurà de demostrar.
"Aquest govern té una responsabilitat col·lectiva de resoldre-ho, i qui té aquesta responsabilitat és qui presideix i qui ha nomenat els consellers i conselleres. Nosaltres els animem a fer tot el que estigui al seu abast", ha subratllat el dirigent republicà sobre la crisi de Rodalies.
També ha concretat que el seu grup al Congrés votarà en contra de la proposta de Vox sobre la prohibició del burca als espais públics, perquè no li agrada "que s'emmascari la xenofòbia amb arguments d'ordre públic", i ha concretat que voten en contra de tot el que proposa Vox com a principi filosòfic, textualment.