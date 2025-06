Junqueras: la democràcia espanyola "corre un perill real" si no s'aplica l'amnistia

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que la democràcia espanyola "corre un perill real" si no és capaç d'aplicar la seva pròpia llei d'amnistia i permet, textualment, que la dreta nacional judicial actuï com una casta incontrolada.

Ho ha dit en un article d'aquest dimarts a 'El País' recollit per Europa Press, en el qual ha instat el PSOE a demostrar valentia política per afrontar una reforma del sistema judicial "profunda i decidida" i per exigir l'aplicació de la llei d'amnistia.

El líder republicà ha alertat els socialistes que veuen aquesta situació com un problema dels independentistes que ells poden ser "les següents víctimes" d'una judicatura que, assegura, està controlada per homes de classe alta i amb una visió conservadora.

Ha opinat que la trajectòria de bona part de la judicatura espanyola està marcada per la seva extrema duresa cap als independentistes, sindicalistes i moviments socials, i la seva "notable benevolència cap a la corrupció de les dretes, els vicis de la Casa Reial i els excessos d'alguns cossos policials i la violència de l'extrema dreta".

En aquest sentit, ha augurat que, sense una reforma del sistema judicial, Espanya s'encamina a "velocitat de creuer" a una degradació del seu sistema democràtic.