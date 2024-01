Junqueras assistirà al ple del Congrés que aprovarà la llei d'amnistia

MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, condemnat pel Tribunal Suprem en la causa del procés independentista del 2017 i després indultat pel Govern central, assistirà aquest dimarts al ple del Congrés que aprovarà la llei d'amnistia.

Segons ha informat ERC, Junqueras seurà a la tribuna de convidats amb la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el delegat del Govern a Madrid, l'exdiputat Joan Capdevila. També hi aniran la portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, i el senador Joan Queralt.

Junqueras aprofitarà la seva presència a Madrid per reunir-se abans del ple amb els diputats d'ERC i, després de la sessió plenària, oferirà unes declaracions a la Porta dels Lleons.

L'última vegada que Junqueras es va reunir amb els diputats d'ERC va ser a finals de setembre del 2023, quan va dir que la llei d'amnistia hauria de servir per deixar de perseguir "injustament" els qui van ser condemnats o estan encausats per organitzar un referèndum, perquè això "no és un delicte". Per contra, va dir que no se n'haurien de beneficiar els policies que "van pegar" els ciutadans que hi van participar.