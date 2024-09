Junqueras assisteix a l'acte d'ERC per la Diada però no a la manifestació de l'ANC

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras ha assistit aquest dimecres a l'acte del seu partit per la Diada, però no a cap de les manifestacions simultànies convocades per a aquesta tarda l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) aquest dimecres a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa (Tarragona).

Fonts properes a Junqueras (que encapçala una de les candidatures a dirigir el partit al congrés del 30 de novembre) han informat a Europa Press que no va a les manifestacions de la tarda.

Junqueras tampoc no ha estat en la tradicional ofrena floral del partit al matí davant del monument de Rafael Casanova, a Barcelona.