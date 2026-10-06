Junqueras assegura que Rufián (ERC) serà el candidat republicà al Congrés

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest dimarts que el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, repetirà com a cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre.
"Segur que serà candidat per Esquerra Republicana" ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press quan li han preguntat per aquesta qüestió.
Junqueras ha expressat que ERC és una formació amb 95 anys d'història i que és "el gran partit de referència de l'esquerra a Catalunya".