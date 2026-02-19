Junqueras assegura que no substituirà Rufián com a portaveu d'ERC al Congrés

Rober Solsona - Europa Press
Recalca que ERC es presentarà a Catalunya i sense immiscuir-se en què han de fer els altres
BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que no substituirà el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, després de l'acte que va protagonitzar dimecres amb el dirigent de Més Madrid Emilio Delgado per defensar un front d'esquerres.
"No, segur que no", ha destacat en una entrevista a Telecinco recollida per Europa Press, després d'afegir que són amics, que mantenen molt bona relació i que sempre l'ha defensat i li ha donat suport.
"Hi ha molt bona relació i alhora estic totalment d'acord en que ERC es presenti a Catalunya, Bildu al País Basc, el BNG a Galícia i Compromís al País Valencià. Animem l'esquerra espanyola a decidir com es presenten", ha dit.
Després de concretar que Rufián el va convidar dimecres a les 16.00 a assistir a l'acte, ha explicat que no hi va poder anar perquè tenia "l'agenda molt compromesa" per les negociacions que tenen obertes amb els socialistes en diversos fronts.
Ha recordat que aquest dissabte també hi ha un acte en què es presentarà el nou projecte de l'esquerra estatal amb Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, i ha expressat el seu "màxim respecte i simpatia".
"ERC no dirà a ningú com s'han de presentar en els seus respectius àmbits", ha subratllat Junqueras, malgrat compartir que s'han de construir grans aliances i enteses entre forces polítiques, agents econòmics i socials.
En preguntar-li com és que un independentista com Rufián vol impulsar un front d'esquerres estatal, ha respost que els independentistes catalans són "gent simpatiquíssima que volen que a Espanya li vagi molt bé".
REUNIÓ AMB PUIGDEMONT
Sobre la reunió que va mantenir amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, en la seva última visita a Brussel·les, ha dit que intenta parlar amb tothom, que es veuen "tan sovint com és possible" i que l'objectiu és que ho puguin fer a Catalunya.
Considera important que tots dos puguin abordar i posar-se d'acord en qüestions que afecten Catalunya, i creu que el PSOE i el PP també haurien de parlar.
PRESSUPOSTOS
A més d'indicar que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no li ha promès res perquè doni suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha dit que els socialistes han de complir "compromisos previs", també a Catalunya.
"Si el PSOE vol que (Salvador) Illa tingui pressupostos, ha de complir amb els compromisos que va signar", ha recalcat.