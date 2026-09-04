Junqueras assegura que les comunitats autònomes "estan encantades" amb el nou finançament

César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Arxiu
Ha parlat "amb algun ministre i amb alguna ministra" sobre la reestructuració de Volkswagen
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que les comunitats autònomes "estan encantades" amb el nou model de finançament que s'està abordant aquest divendres en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), i que comptarà amb l'oposició de les comunitats presidides pel PP i també d'Astúries i Castella-la Manxa, del PSOE.
En una entrevista aquest divendres a La Sexta recollida per Europa Press, ha defensat que el nou model "és bo per a tothom, no és dolent per a ningú, tothom hi surt guanyant i que la distància màxima entre el que més rep i el que menys rep es fa molt més curta".
Davant un possible vot en contra de Junts durant la tramitació al Congrés, Junqueras ha assenyalat que ell també considera insuficient aquest nou model, però creu que "és infinitament millor que el que hi ha en aquest moment", després de recordar que l'actual sistema fa 14 anys que està caducat.
LLEI D'AMNISTIA
Sobre l'aplicació de la llei d'amnistia, ha recordat que el 22 de setembre hi haurà un ple del Tribunal Constitucional (TC) en què "probablement" el magistrat ponent del seu recurs d'empara s'haurà de pronunciar sobre l'aplicació d'aquesta llei, però ha afegit que no sap en quin sentit ho farà.
També ha explicat que es manté en contacte amb el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb qui ha parlat durant l'estiu: "Ahir o abans-d'ahir crec que ens vam intercanviar algun missatge".
LA MARCA SEAT
Junqueras també ha parlat "amb algun ministre i amb alguna ministra" sobre el pla de reestructuració que ha anunciat el grup Volskwagen i que podria afectar la marca Seat, i també ha detallat que ha mantingut contactes amb el comitè d'empresa de Seat.
"La situació és molt difícil, Volkswagen perd 40.000 ocupacions a Alemanya, i la possibilitat que Seat desaparegui com a marca, que no l'empresa, perquè l'empresa també és Cupra, ja que és una amenaça molt important", ha avisat, després de reclamar que des d'Occident es prenguin mesures per defensar el seu sector industrial.
CEUTA
Sobre la crisi de Ceuta, el dirigent republicà ha sostingut que "el cost d'un conflicte és molt més baix per al regne del Marroc que per al regne d'Espanya", i ha afegit que la qüestió és si el PP i el PSOE s'estimen més barallar-se entre ells i posar-li-ho fàcil al Marroc, que ha qualificat com un aliat còmode per als Estats Units i Israel.
Preguntat per si Catalunya acollirà menors estrangers que hi ha a Ceuta, Junqueras ha respost que no es deixarà sense ajuda "cap menor que es trobi en situació de necessitat", i també ha demanat que el Govern central controli les fronteres i assumeixi les seves responsabilitats.