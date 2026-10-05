Junqueras assegura que estan "preparats per defensar Catalunya" el 29N

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que estan "preparats per defensar Catalunya" després de l'avançament electoral anunciat aquest dilluns pel president del Govern central, Pedro Sánchez.
"Preparats per defensar Catalunya i partir-nos la cara per millorar la vida de la gent", ha assenyalat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Sánchez ha avançat les eleccions generals el pròxim 29 de novembre després de no aconseguir prou suports per convalidar els decrets d'habitatge al Congrés divendres passat.