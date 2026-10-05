Actualitzat 05/10/2026 10:51

Junqueras assegura que estan "preparats per defensar Catalunya" el 29N

El president d'ERC, Oriol Junqueras
LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que estan "preparats per defensar Catalunya" després de l'avançament electoral anunciat aquest dilluns pel president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Preparats per defensar Catalunya i partir-nos la cara per millorar la vida de la gent", ha assenyalat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Sánchez ha avançat les eleccions generals el pròxim 29 de novembre després de no aconseguir prou suports per convalidar els decrets d'habitatge al Congrés divendres passat.

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