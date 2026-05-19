Junqueras diu que els comptes permetran "acompanyar" l'acord del Govern i els docents

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'acord de pressupostos 2026 que han tancat el Govern i els republicans permetrà "acompanyar" l'eventual pacte de l'executiu català amb els sindicats de professors en vaga.
En una roda de premsa aquest dimarts després de la signatura de l'acord, el líder d'ERC ha assegurat que no hi podria haver una dotació addicional per als professors sense uns comptes que ho permetessin, preguntat per la petició d'Ustec de no donar suport als pressupostos fins que no es resolgués el conflicte laboral amb els docents.
"No té gaire sentit no arribar a un acord pressupostari, i per tant no posar una partida pressupostària en l'àmbit de l'ensenyament, fins que no hi hagi un acord perquè, de fet, no hi pot haver un acord fins que no hi hagi una dotació pressupostària que ho sostingui", ha subratllat.
Junqueras ha recordat que els comptes preveuen 500 milions d'euros per a educació, s'ha mostrat obert a incorporar via esmenes durant la tramitació dels comptes el que acordin el Govern i els sindicats educatius, i ha sostingut que ERC vol "ajudar tothom", però respectant la taula sectorial i el paper dels sindicats.
REUNIONS BILATERALS
El dirigent republicà ha assegurat que espera que "en els pròxims" dies es prenguin les decisions que corresponguin sobre els acords que acompanyen els pressupostos, com el de la línia orbital ferroviària, el Consorci d'Inversions i la societat mercantil d'inversions i la modificació del control de la governança del Consorci de Zona Franca de Barcelona (CZFB).
"Esperem que en les immediates hores quedin aprovats en les bilaterals", ha desitjat Junqueras en al·lusió a la reunió de les comissions bilateral i de transferències entre el Govern central i la Generalitat que se celebraran aquest dimecres a Madrid.