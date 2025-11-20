Junqueras afirma que dir 'amb Franco es vivia millor' és "oblidar 140.000 assassinats"

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que dir que 'amb Franco es vivia millor' és "oblidar 140.000 assassinats, mig milió de catalans exiliats, 3 milions d'emigrants per misèria".
Així s'ha pronunciat aquest dijous en un missatge a X recollit per Europa Press, amb motiu del 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.
"Dir que 'amb Franco es vivia millor' és menysprear la llibertat de Catalunya, la de les dones i la de tothom", ha afegit el dirigent republicà.