Junqueras assegura que Aliança Catalana és exclusivament racista: "No treballen per Catalunya"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest diumenge que el projecte d'Aliança Catalana (AC) és exclusivament racista i excloent: "No són independentistes, no treballen per Catalunya".
Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press en relació a les declaracions de la líder d'AC, Sílvia Orriols, aquest dissabte a 'Ràdio 4', on va afirmar que no tots els candidats de la formació a les municipals "són explícitament nacionalistes catalans".
"Les forces de tradició democràtica del nostre país hem de treballar per garantir més democràcia, més llibertats i més sobirania, sempre amb ambició nacional", ha afegit Junqueras.