Junqueras aposta perquè ERC abordi els reptes de Catalunya per aconseguir un independentisme més fort

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dimecres que els republicans aposten per abordar els reptes de Catalunya per aconseguir que l'independentisme sigui més fort "democràticament" davant un Estat espanyol que acusa de fer servir eines no democràtiques, com la repressió.
Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en la qual ha celebrat la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'aquest dimarts d'aplicar-li l'amnistia a ell i altres líders condemnats per l'1-O, tot i que ha expressat sentir ràbia: "Vam fer un referèndum, i si no va poder anar més enllà va ser per les hòsties i per la presó".
"Està bé explicar que la repressió ha estat brutal i ha tingut una afectació que va molt més enllà de les persones estrictament represaliades i que afecta les famílies, moltes famílies d'aquest país. Està bé avui recordar-ho i posar en valor la victòria política que aquesta amnistia representa", ha assegurat.
Ha valorat positivament que les decisions polítiques se situïn en mans de la ciutadania i no dels jutges i ha apostat perquè l'independentisme faci front als reptes de Catalunya, com l'habitatge o els salaris, per tenir una majoria social des de la incidència en les institucions.
Preguntat per si vincula el fet de ser el líder català més ben valorat segons l'últim sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) amb fer política considerada útil per a la ciutadania, ho ha afirmat: "L'objectiu de la repressió és justament ficar-te en un racó".
AC
Ha desvinculat l'aparició d'Aliança Catalana (AC) d'un hipotètic descontentament amb la classe política independentista després de l'1-O: "Justament el referèndum del 2017 el que va fer va ser endarrerir molt en el temps l'aparició d'un fenomen com Aliança Catalana".
Junqueras ha argumentat que la seva aparició més tardana en comparació amb la d'altres partits amb ideologia similar en altres regions europees és perquè "la causa de la independència va contribuir en gran mesura a vehicular moltes expectatives i a frenar l'aparició d'aquesta mena de fenòmens".
"Catalunya s'ha enorgullit durant generacions de ser un projecte polític obert", ha resolt.