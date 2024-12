Junqueras aposta per la "reconnexió" d'ERC amb la societat i demana nous acords pels comptes

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha apostat per la "reconnexió" del partit amb la societat catalana, l'agenda política i els agents econòmics i socials i ha demanat al PSC formular nous acords per abordar l'aprovació dels pressupostos.

Ho ha dit en una entrevista publicada aquest dilluns a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press, després que el líder independentista hagi estat reelegit com a líder d'Esquerra després de guanyar la segona volta del congrés dels republicans amb el 52,2% de suports de la militància.

Ha explicat que després de declarar-se la seva victòria va parlar amb els candidats de 'Nova Esquerra Nacional' i 'Foc Nou', Xavier Godàs i Helena Solà, respectivament, i ha assegurat que els ha convocat per a aquesta setmana de cara al plenari del congrés i a la ponència estatutària.

"Van ser converses llargues, agradables, constructives, de bon to. Espero que aquest bon to i aquest esperit constructiu estigui en les converses públiques", ha demanat el reescollit líder republicà, que ocupa el càrrec des de fa 13 anys.

Respecte als Pressupostos de la Generalitat per al 2025, ha assenyalat que per molt semblants que siguin als plantejats per l'expresident Pere Aragonès, la "nova proposta ha d'incorporar nous acords" i ha avisat al PSC que les pressions no serviran, en les seves paraules, i que ERC recolzarà el que sigui bo per Catalunya.