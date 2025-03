Junqueras aplaudeix el retorn de Fundació La Caixa i Criteria, que veu inseparables de Catalunya

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat el retorn a Catalunya de la Fundació La Caixa i CriteriaCaixa anunciat aquest dimecres i ha apreciat: "El passat, el present i el futur d'aquesta entitat financera és inseparable de la realitat econòmica catalana".

"Ningú hauria d'haver-ho oblidat mai", ha afegit el dirigent republicà en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on ha afirmat que la notícia és bona per a Catalunya.

El Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ha acordat "per unanimitat" retornar a Barcelona la seu social de la Fundació i Criteria i situar el seu domicili fiscal a la torre II de la seu central de l'entitat, entre els números 621 i 629 de l'avinguda Diagonal de Barcelona.