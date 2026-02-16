Junqueras anuncia que ERC retira la proposició de l'IRPF

Demana al PSC que ajudi a desencallar l'assumpte i avisa que, si no, no negociaran els pressupostos
BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat que ERC retira la proposició de llei al Congrés perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF, i ha explicat que "la millor manera" de desencallar aquest assumpte és presentant un paquet d'esmenes pactades amb el PSOE en la tramitació a la cambra baixa del nou model de finançament.
"Ens sembla que seria més factible perquè, com que estem convençuts que tothom acabarà entenent les bondats del model de finançament, és més fàcil aprovar les esmenes relacionades amb l'IRPF dins el paquet del model de finançament", ha afirmat Junqueras aquest dilluns en una roda de premsa.
En aquest període de sessions, per contingent ERC pot presentar una proposició de llei al Congrés, però han decidit reservar-se aquest dret per quan creguin que és "oportú", segons ha detallat Junqueras.
Aquesta proposició s'anava a incloure en l'ordre del dia del ple de la setmana vinent, després d'acordar-ho així en la Junta de Portaveus del Congrés d'aquesta setmana, però finalment no serà així.
Junqueras ha destacat que l'objectiu dels republicans no és presentar proposicions "per perdre-les o per constatar qui hi vota en contra", per la qual cosa ha apostat per buscar tots els camins possibles per desencallar aquesta qüestió.
"COMPLEX, DIFÍCIL, POSSIBLE, COMPLICAT"
Ha descrit l'estat de les negociacions sobre l'IRPF com "complex, difícil, possible, complicat", però ha afegit que també ho era la negociació del model de finançament, que semblava impossible --textualment-- en els mesos de juliol i setembre i finalment va tirar endavant.
També ha reclamat al PSC que ajudi a desencallar aquest assumpte, ja que, en cas contrari, ERC no entrarà a negociar els pressupostos de la Generalitat del 2026: "Si no podem desencallar temes tan importants per a Catalunya, constatarem que el PSOE no té interès en què la Generalitat tingui pressupostos", ha avisat.
Junqueras ha explicat que al PSC li és més fàcil acceptar les condicions d'ERC --la recaptació del 100% de l'IRPF i la creació d'un consorci d'inversions--, "però en canvi al PSOE li resulta més difícil", després d'afegir que tot i així veu possible que hi hagi acord, malgrat sigui complicat aconseguir-ho.
A més a més, ha assenyalat que ERC té "predisposició per negociar decrets d'ampliació de crèdit associats a la pròrroga pressupostària", en cas que el Govern optés per aquesta via i renunciés a aprovar els comptes del 2026.