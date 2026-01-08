Junqueras anuncia un acord de finançament amb Sánchez que reportarà 4.700 milions més per a Catalunya

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dijous que ha arribat a un acord amb el Govern central en matèria de finançament que suposarà 4.700 milions d'euros més per a Catalunya i el reconeixement del principi d'ordinalitat.
Així ho ha anunciat Junqueras en unes declaracions als mitjans després de la reunió que ha mantingut a La Moncloa amb el president del Govern central, Pedro Sánchez.
Els detalls del pacte, que se centra en el finançament de Catalunya, però no en la capacitat de recaptació, els donarà la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Junqueras s'ha congratulat del pacte incidint que "tothom hi guanya", especialment la ciutadania catalana, ja que permetrà a la Generalitat augmentar un 12% la seva capacitat pressupostària.