Junqueras anuncia un acord amb el Govern central sobre el finançament que reportarà 4.700 milions més a Catalunya

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dijous un acord amb el Govern central en matèria de finançament que suposarà 4.700 milions d'euros més per a Catalunya, amb un increment de la capacitat pressupostària d'un 12%, i el reconeixement del principi d'ordinalitat.
Així ho ha anunciat Junqueras en unes declaracions davant els mitjans després de la reunió que ha mantingut a La Moncloa amb el president del Govern central, Pedro Sánchez.
Els detalls del pacte, que se centra en el finançament de Catalunya, però no en la capacitat de recaptació, els donarà la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
12% MÉS DE PRESSUPOST PER A LA GENERALITAT
Junqueras s'ha congratulat en incidir que "és un bon acord en el qual ningú hi perd, tothom hi gana", especialment les famílies, els serveis públics, els hospitals, les escoles, el teixit productiu i especialment la ciutadania catalana, ja que permetrà a la Generalitat augmentar un 12% la seva capacitat pressupostària.
Segons ha explicat el líder d'ERC, l'acord es basa en el principi d'ordinalitat, que implica que una comunitat que aporta més recursos al sistema no pot quedar, després de la redistribució, per sota d'una altra que n'aportava menys.
"Si som els tercers a aportar, hem de ser els tercers a rebre --ha resumit--. El conjunt de l'arc mediterrani ha estat molt infrafinançat i qui paga aquest preu són els serveis públics. Per això és un bon acord per a nosaltres i per al conjunt de les comunitats".
AVÍS A JUNTS I A LA RESTA DE SOCIS DEL GOVERN CENTRAL
No obstant això, el dirigent d'ERC s'ha manifestat "respectuós" amb les opinions de tots els partits polítics, inclòs Junts, que ja ha avisat que no validarà al Congrés un pacte en finançament que no suposi un concert econòmic similar al del País Basc i Navarra.
"Si aquest acord no és aprovat al Congrés qui en sortirà perdent són les empreses, els treballadors i les famílies de tot el conjunt de la societat. És imprescindible la concurrència de moltes forces polítiques diferents. És important que sigui bona per a tots ells, que puguin interpretar que poden ser bones per a les seves respectives societats. Estem convençuts que serà així. I cada partit serà responsable del que voti i allò al que renuncia o obliga la seva societat a renunciar", ha apuntat.
Junqueras ha recordat que el model de finançament autonòmic fa 14 anys que està caducat i "és molt difícil arribar a aquests acords". "Si fos fàcil, hi haurien arribat molts altres. I si fos fàcil serien molts els que s'haurien disputat la paternitat de l'acord, però és molt difícil. Han estat pocs els que han assumit aquesta responsabilitat. En aquest cas, modestament, hem estat nosaltres", ha remarcat.